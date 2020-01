Протести в Лівані: 65 демонстрантів отримали поранення

Більше 65 осіб було госпіталізовано, ще близько 100 отримали медичну допомогу на місці

У столиці Лівану Бейруті поліція застосувала проти протестуючих сльозогінний газ і водомети, понад 65 демонстрантів отримали поранення.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Внаслідок розгону демонстрантів десятки активістів отримали поранення. «Сили безпеки використовували сльозогінний газ і водяну гармату, щоб розігнати демонстрантів, які намагаються досягти площі Мучеників, яка є центром багатомісячного протестного руху в Лівані, що закликає до змін у політичному і фінансовому житті країни», — пише видання.

Chaos as water canons and tear gas are fired at protesters outside parliament on day 94 of #Lebanon ’s nationwide uprising #lebanonprotests #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/RX1jmiwGW0

«Більше 65 осіб було госпіталізовано, ще близько 100 отримали медичну допомогу на місці», — цитує видання представника Червоного хреста.

Riot police have declared war on us in downtown Beirut. The most aggressive use of tear gas I've witnessed. There is a clear political decision to end the uprising. They will fail to stop us. #Lebanon #لبنان__ينتفض#لبنان_يثور pic.twitter.com/hV6Go19IGF