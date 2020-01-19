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    Протести в Лівані: 65 демонстрантів отримали поранення

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    У Бейруті поліція застосувала проти протестуючих сльозогінний газ і водомети - Протести в Лівані: 65 демонстрантів отримали поранення
    У Бейруті поліція застосувала проти протестуючих сльозогінний газ і водомети
    Фото: АР

    Більше 65 осіб було госпіталізовано, ще близько 100 отримали медичну допомогу на місці

    У столиці Лівану Бейруті поліція застосувала проти протестуючих сльозогінний газ і водомети, понад 65 демонстрантів отримали поранення.

    Про це повідомляє Al Jazeera.

    Внаслідок розгону демонстрантів десятки активістів отримали поранення. «Сили безпеки використовували сльозогінний газ і водяну гармату, щоб розігнати демонстрантів, які намагаються досягти площі Мучеників, яка є центром багатомісячного протестного руху в Лівані, що закликає до змін у політичному і фінансовому житті країни», — пише видання.

    «Більше 65 осіб було госпіталізовано, ще близько 100 отримали медичну допомогу на місці», — цитує видання представника Червоного хреста.

    Нагадаємо, протести в Лівані, які почалися 18 жовтня, пов’язані з рішенням уряду ввести податок на дзвінки в месенджерах.

    протест Азія поліція
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