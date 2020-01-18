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    У світі

    У Франції поліція застосувала газ проти демонстрантів

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    У Франції поліція застосувала газ проти демонстрантів

    Поліцейські затримали понад 30 демонстрантів

    У Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які вийшли на вулиці Парижу через незадоволення пенсійною реформою.

    Про це повідомляє телеканал BFM.

    Як повідомляється, на бульварі Рішар-Ленуар частина колони протестувальників відхилилася від узгодженого з місцевою владою маршруту, при цьому деякі демонстранти почали підпалювати смітники та викинуті новорічні ялинки.

    Зазначається, що для того, щоб вгамувати радикально налаштованих протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого здійснили затримання.

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