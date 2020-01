У Франції поліція застосувала газ проти демонстрантів

Поліцейські затримали понад 30 демонстрантів

У Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які вийшли на вулиці Парижу через незадоволення пенсійною реформою.

Про це повідомляє телеканал BFM.

Як повідомляється, на бульварі Рішар-Ленуар частина колони протестувальників відхилилася від узгодженого з місцевою владою маршруту, при цьому деякі демонстранти почали підпалювати смітники та викинуті новорічні ялинки.

Зазначається, що для того, щоб вгамувати радикально налаштованих протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого здійснили затримання.

France Today

At what point does this become a Human Rights Violation? I bet ya it’s when a Riot cop in Full Gear is sitting on your chest & Punching you in the Face...