Проти нардепа Дубінського відкрили справу (документ)



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У жовтні минулого року Олександр Дубінський заявляв, що після його звернення до ДБР стосовно Порошенка відкрили провадження через декларування недостовірної інформації за 2018 рік

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину

Проти народного депутата із фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського відкрили справу. Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у Facebook.

«Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину», - зазначив Головань.

Як повідомлялося, депутат Дубінський приходив до Державного бюро розслідувань 28 лютого. Тоді під стінами відомства сталася сутичка між ним і прихильниками Порошенка.

У жовтні минулого року Дубинський заявляв, що після його звернення до ДБР стосовно Порошенка відкрили провадження через декларування недостовірної інформації за 2018 рік.

У «Євросолідарності» назвали безпідставними всі звинувачення на адресу Порошенка в недостовірному декларуванні.