Адвокат Новіков: авторитетні юристи назвали проєкт підозри Порошенку одним з найабсурдніших документів



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Фото: eurosolidarity.org

Ілля Новіков повідомив, що Шевченківський суд ухвалив рішення про закриття справи проти Порошенка і відкриття відповідного провадження за неправдиве повідомлення про злочин

Проєкт підозри, яку підготували слідчі ДБР п’ятому президенту України Петру Порошенку, – це один із найабсурдніших документів із юридичної точки зору. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

«Два дні тому в ЗМІ був витік інформації про проєкт підозри, наскільки нам відомо, цей проект був погоджений керівництвом ДБР, і знову, наскільки відомо, генеральний прокурор Рябошапка відмовився його підписувати. Наслідком і причиною чого стала відставка генерального прокурора Рябошапки. При всій скандальності цієї ситуації навіть ті авторитетні юристи, які не мають прямих симпатій до Петра Порошенка, які коментували цей проект підозри, сказали, що це один із найабсурдніших документів, які вони бачили», – наголосив Новіков.

«Той факт, що наші опоненти зараз ідуть на відчайдушні кроки, на спробу затвердити нежиттєздатний, той, який суперечить закону і здоровому глузду проект підозри, на екстрене зняття генерального прокурора, який її не хотів підтверджувати, говорить багато про що. Він показує, що в сфері кримінального провадження і суду та сторона, яка вимушена іти на відчайдушні кроки, розуміє, що перебуває в програшному становищі», – переконаний Ілля Новіков.

Фото: eurosolidarity.org

Він також повідомив, що Шевченківський суд ухвалив рішення про закриття справи проти Порошенка і відкриття відповідного провадження за неправдиве повідомлення про злочин.

«Сьогодні у нас особливий день – ми будемо спілкуватися зі слідством абсолютно інакше, ніж це було досі. Досі це було одностороннє спілкування – вони як з кулемету видавали нові провадження і щотижня повідомляли, скільки разів вони хочуть викликати на допит, щоб задати питання. Наступна повістка буде наша – це стало можливим завдяки Шевченківському суду, який ДБР дуже не хотіла бачити в цих справах. Шевченківський суд забезпечив нам предметну і конструктивну розмову з ДБР. У нас є конструктивні і підтверджені судом питання до слідчих, і сьогодні ми будемо спілкуватися про це», – зазначив Новіков.

Нагадаємо, кримінальне провадження, підозру в якому Державне бюро розслідувань підготувало для п’ятого президента Петра Порошенка, генеральний прокурор Руслан Рябошапка відправив на досудове розслідування у Національне антикорупційне бюро.

Як повідомлялось, проєкт підозри, яку Державне бюро розслідувань підготувало для п’ятого президента Петра Порошенка, викликає сумніви в обґрунтованості та об’єктивності.

У підозрі йдеться про призначення п’ятим президентом Порошенком двох членів ВРП та заступника голови служби зовнішньої розвідки.

Адвокат із 40-річним досвідом, партнер юридичної компанії Equity Ярослав Зейкан звертає увагу на те, що ДБР вважає, нібито Порошенко захопив владу «наперед», тобто розраховуючи утримати її після програшу на виборах. Але на момент «злочину» Порошенко й так обіймав посаду глави держави. Тобто, виходячи з логіки ДБР, Петро Порошенко сам у себе захопив владу.

«Порошенко на той момент був президентом, законно обраним народом України. І за таких умов, звичайно, йому вже ніяку владу захоплювати не було потреби, адже він уже був президентом і діяв відповідно до повноважень», – наголошує правник.

Ще одна особливість підозри – матеріальна шкода, яка має бути результатом злочину. У випадку з Порошенком ДБР вирішило, що ця шкода – у зарплатах, виплачених призначеним Порошенком посадовцям. Адвокат Зейко запевняє, на практиці це не може вважатись шкодою, бо люди отримували заробітну платню за фактично виконану роботу. «Вони одержували заробітну плату за виконувану роботу, тож тут ніякої шкоди немає. Це є загальна практика, Бог знає, ще з радянських часів: коли людина все-таки обіймала ту посаду, виконувала ці функції, то це не може рахуватися шкодою».

Сумнівною виглядає і «експертиза», на яку посилається ДБР, зазначає адвокат. Саме вона має визначити, скільки саме начебто втратила держава через дії Порошенка. «Там є нібито посилання на експертизу – ні номера, ні дати, – пояснює Зейко. – Значить, посадова особа, виходить, переконана в тому, що експертиза буде така, як потрібно. Це насторожує», – зазначає експерт.

Безсумнівно, кожен, хто порушив закон, має відповідати за свої дії. Але якщо він дійсно порушив закон. І якщо слідство може це довести. Переслідування лише заради переслідування не доводить верховенство права. Навіть у випадку з найвищим керівництвом держави – підсумовує видання «Українська правда».

Раніше повідомлялося, що допит колишнього президента, лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка в Держбюро розслідувань тривав шість годин.