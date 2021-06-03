Скандал у прямому етері: Добкін та Ар'єв «погризлися» на камеру (відео)

Депутат від «ЄС» заговорив про «печерне хамство російське» з боку Добкіна

Нардеп від «ЄС» Ар'єв заявив, що вже давно не бачив стільки брехні, як почув під час свіжого діалогу

Нардеп Володимир Ар'єв та екснардеп Михайло Добкін влаштували сварку під час прямого ефіру, яка фінішувала тим, що Ар'єв заявив про печерне хамство та пішов зі студії.

Після виступу Добкіна в ефірі одного з українських телеканалів нардеп від «ЄС» Ар'єв заявив, що вже давно не бачив стільки брехні, як щойно почув.

«Бачу скільки років пройшло, а «лицо до сих пор скучное». Я хочу сказати, що стільки брехні, як я зараз почув, я давно не бачив. Ви ходили в футболках «Беркут». Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію», – наголосив Ар'єв.

Він додав, що Добкін не має права говорити щось тим, «хто захистив Україну спочатку голими руками, дипломатією, а потім відновивши армію».

За словами Ар'єва, Добкін у цей же час лише поширював фейки та заважав. У відповідь Добкін заявив, що не збирається «давати оцінку от цьому словесному поносу, який з рота Ар'єва вискочив».

Нардеп від «ЄС» відреагував. Він заговорив про «печерне хамство російське» з боку Добкіна.

«Поки ця субстанція щось говорила, я мовчав. Тому я теж хочу, щоб воно мовчало, поки я говорю», – зауважив Добкін.

«Хам, чистий хам», – відповів Ар'єв. Добкін наголосив, що «чистий, адже миюся».

Додамо, що олігарх Сергій Курченко і екснардеп Михайло Добкін, який його підтримує, в очах футбольної громадськості Харкова є вбивцями великого футболу в місті.

Читайте також: