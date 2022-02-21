Показові кадри. Як в окупованому Донецьку радіють «ЛДНР» (відео)

«Масове гуляння» знімають представники російських ЗМІ

В окупованих Донецьку, Луганську та інших населених пунктах ОРДЛО невелика кількість людей вийшла на вулиці та намагається відсвяткувати «визнання». На відео російського інформагентства «Риановости» видно як у Донецьку радіють «визнанню» кілька десітків місцевих мешканців.

Інші інформаційні агенції та Telegram-канали також публікують подібні відео. Проте на всіх відеороликах кількість «щасливих» місцевих мешканців із прапорами та фаєрами не перевищує кількох десятків. Попри це у Донецьку навіть влаштували фейерверк.

Варто зазначити, що в ОРДЛО з 2022 року діє комендантська година. Отже всі, хто вийшов на вулиці «святкувати» потенційно можуть бути затримані так званими правоохоронцями.

Співставлення кількості людей та представників російських ЗМІ «святкуванні» дозволяють припустити, що «атмосферу свята» створюють спеціально для російських ЗМІ.

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