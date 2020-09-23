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    Путін на Генасамблеї ООН запропонував скасувати «нелегітимні санкції»

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    Володимир Путін не уточнив, які саме &laquo;нелегітимні санкції&raquo; він пропонує скасувати - Путін на Генасамблеї ООН запропонував скасувати «нелегітимні санкції»
    Володимир Путін не уточнив, які саме «нелегітимні санкції» він пропонує скасувати

    Російський президент поскаржився на «дефіцит доброти» між країнами

    Президент Росії Володимир Путін запропонував розчистити світову економіку від «нелегітимних санкцій».

    Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН у вівторок, 22 вересня. Зазначимо, що виступ Путіна став першим з 2015 року.

    Так, під час відеопромови Путін передбачив довге відновлення світової економіки після коронакризи і зростання безробіття. У зв'язку з цим він запропонував скасувати «нелегітимні санкції», не уточнивши, які санкції і щодо кого маються на увазі.

    Російський президент також поскаржився на «дефіцит доброти» між країнами.

    «В охороні здоров'я, як в економіці, треба знімати обмеження», - вважає Путін і додає, що Росія надає багато допомоги іншим країнам у цій області, в тому числі і щодо боротьби з коронавірусом.

    Як відомо, санкції проти РФ почали запроваджуватися демократичними країнами світу після початку російської агресії в Україні в 2014 році.

    Нагадаємо, у понеділок в Нью-Йорку розпочалися зустрічі високого рівня – одна з головних подій початку нової Генеральної асамблеї ООН. Однак цього року через загрози пандемії коронавірусу цей сегмент відбувається здебільшого у віртуальному форматі. Переважна більшість світових лідерів записали відеозвернення, які транслюватимуться в залі Генеральної асамблеї ООН.

    Так, під час свого виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія довела, що людство не засвоїло уроків Другої світової.

    Також президент Туреччини розкритикував Радбез та запропонував зробити Стамбул одним із центрів ООН.

    Росія економіка санкції ООН Путін криза безробіття президент
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