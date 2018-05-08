Путін намагається відновити СРСР і затягти туди Україну - Порошенко

За словами Порошенка, російський президент найбільшою катастрофою XX століття вважає не Другу світову війну, не Хіросіму, не Чорнобиль, а розпад Радянського союзу

Президент РФ Володимир Путін прагне відвоювати Україну та повернути СРСР або Російську імперію, заявляє президент України Петро Порошенко. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS News, повідомили у прес-службі глави держави. [READ_MORE] На запитання, чого Путін прагне досягнути в Україні і чи хоче слабкої країни на кордоні Росії,



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Фото: Главком Росія хоче дестабілізувати Україну, наголосив Порошенко

За словами Порошенка, російський президент найбільшою катастрофою XX століття вважає не Другу світову війну, не Хіросіму, не Чорнобиль, а розпад Радянського союзу

Президент РФ Володимир Путін прагне відвоювати Україну та повернути СРСР або Російську імперію, заявляє президент України Петро Порошенко. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS News, повідомили у прес-службі глави держави.

На запитання, чого Путін прагне досягнути в Україні і чи хоче слабкої країни на кордоні Росії, Порошенко відповів: «Він хоче повернути Радянський Союз. Він відповів в інтерв’ю на питання, що є найбільшою катастрофою XX століття. Не Друга світова війна, не Хіросіма, не Чорнобиль, а розпад СРСР. Це його мислення».

За словами Порошенка, російський президент прагне відвоювати Україну: «Так, відвоювати. І повернути СРСР або Російську імперію. Як вам зручніше».

Глава держави заявив, що Україна має підтверджені дані про перебування на окупованій території Донбасу регулярних російських військ.

На запитання про кількість російських солдат, які перебувають на сході України, президент відповів: «Ми маємо підтверджені цифри, що в різні періоди їхня кількість була від 10 тис. до 2,5 тис. регулярних російських військ на окупованій території. Плюс вони мають майже 50 тис. військ так званих «російських волонтерів», які були набрані через російську мобілізаційну систему і направлені туди. Однак вони вдають, що вони не солдати регулярної армії. Але вони росіяни, вони за національністю росіяни, вони російські солдати. Вони використовують російську зброю та амуніцію. І це - росіяни».

Як наголосив Порошенко, за даними української сторони, до 50% тих, хто зараз воює на Донбасі, є громадянами Росії.