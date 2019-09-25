Зеленський в Нью-Йорку переговорив із Лавровим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський під час візиту до США Фото: пресслужба президента України

Дипломатичне джерело розповіло, що Зеленський та Лавров обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку зустріч на прийомі, організованому американським президентом Дональдом Трампом в честь глав держав - учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на дипломатичне джерело.

«Вони обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин», - сказав співрозмовник.

За його словами, короткий контакт відбувся в ході прийому, організованого Трампом.

Як відомо, Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку 24 вересня відзначив прогрес у переговорах України і Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський розповів про очікування від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

Читайте також: