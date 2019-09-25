Зеленський в Нью-Йорку переговорив із Лавровим
Дипломатичне джерело розповіло, що Зеленський та Лавров обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин
Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку зустріч на прийомі, організованому американським президентом Дональдом Трампом в честь глав держав - учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на дипломатичне джерело.
«Вони обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин», - сказав співрозмовник.
За його словами, короткий контакт відбувся в ході прийому, організованого Трампом.
Як відомо, Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку 24 вересня відзначив прогрес у переговорах України і Росії.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Зеленський розповів про очікування від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.