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    Зеленський в Нью-Йорку переговорив із Лавровим

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    Зеленський під час візиту до США - Зеленський в Нью-Йорку переговорив із Лавровим
    Зеленський під час візиту до США
    Фото: пресслужба президента України

    Дипломатичне джерело розповіло, що Зеленський та Лавров обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин

    Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели коротку зустріч на прийомі, організованому американським президентом Дональдом Трампом в честь глав держав - учасників 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

     Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на дипломатичне джерело.

    «Вони обговорили ситуацію навколо російсько-українських відносин», - сказав співрозмовник.

    За його словами, короткий контакт відбувся в ході прийому, організованого Трампом.

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    Як відомо, Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку 24 вересня відзначив прогрес у переговорах України і Росії.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Зеленський розповів про очікування від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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