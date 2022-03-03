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    Путін назвав ціну життя російського солдата в Україні

    Російський диктатор Володимир Путін назвав ціну життя російського солдата в Україні - Путін назвав ціну життя російського солдата в Україні
    Російський диктатор Володимир Путін назвав ціну життя російського солдата в Україні
    Фото: скрін з відео

    Диктатор вже не приховує, що в Україні російські військові масово гинуть

    Усім членам родин військових, які загинули під час «спеціальної воєнної операції в Україні», буде сплачена одноразова допомога у сумі 7 млн 421 тис. рублів (близько $50 тис). А кожен поранений отримає удвічі менше. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час наради із Радою безпеки.

    Він також заявив, що додатково кожна родина загиблого військового в результаті «спецоперації» отримає 5 млн. рублів (близько $38 тис.)

    Російський диктатор пообіцяв не забувати і про поранених. «Якщо військовослужбовець, який проходить службу за контрактом через поранення буде не придатний до служби, він отримає одноразову допомогу у розмірі 2 млн 968 тис. рублів (близько 20 тис.. А у випадку інвалідності щомісячну грошову компенсацію», – заявив Путін. Причому він не назвав жодних сум, які Росія готова сплачувати строковикам.

    Але і на цьому обіцянки не обмежилися. Путін обіцяє заплатити і живим. «Вважаю за потрібне надати додаткові виплати військовослужбовцям міноборони, військовослужбовцям і співробітникам інших силових відомств, які беруть участь в операції у розмірі 3 млн рублів (близько $20 тис.)», – повідомив диктатор.

    «Знову підкреслю, що зараз на українській території російські солдати борються за Росію, за мирне життя… щоби ніяка антиросія, яку роки створював Захід біля наших кордонів, нам не загрожувала» – вкотре заявив президент країни-агресора.

    Як повідомлялося раніше, російських строковиків примусово переводять на контрактну службу та відправляють до кордону з Україною. Про це виданню «Такие дела» повідомив заступник голови Комітету солдатських матерів Росії Андрій Курочкін.

    Нагадаємо, у Росії паніка. За добу курс рубля обвалився удвічі.

    Теги: окупанти війна
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    Путін назвав ціну життя російського солдата в Україні