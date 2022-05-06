Зеленський запросив канцлера Німеччини Шольца відвідати Київ 9 травня

Зеленський: «Він може зробити цей дуже потужний політичний крок і приїхати 9 травня сюди»

Президент Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца приїхати до України 9 травня. Про це глава держави заявив під час виступу перед представниками британського аналітичного центру Chatham House.

«Він (Шольц — ред.) запрошений, запрошення відкрите, так уже було деякий час. Його запросили приїхати в Україну, він може зробити цей дуже потужний політичний крок і приїхати 9 травня сюди, в Київ», — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що значення такого кроку Шольца зрозуміле. Крім того, Зеленський зазначив, що не бачить готовності Росії завершити війну, а також того, що її може бути притягнено до відповідальності.

«Вони не вірять, що їх можуть притягти до відповідальності за воєнні злочини, оскільки в них є сила ядерної держави. Зараз триває 72-ий день повномасштабної війни, і ми поки не бачимо їй кінця і не можемо відчути бажання російської сторони завершити її», — зазначив президент.

Нагадаємо, Шольц пояснив, коли знімуть санкції з Росії. До слова, очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що підтримує розширення Євросоюзу на територію Південної Європи.

Читайте також: Скандал із «ковбасою» та Шольцем. Як європейські ЗМІ відреагували на фразу посла Мельника