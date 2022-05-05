Шольц пояснив, коли знімуть санкції з Росії

За словами Шольца, Путін намагається силою розширити кордони Росії, щоб відновити її «колишню велич у світі, що змінюється»

Санкції з РФ знімуть лише за згоди України

Росія зможе завершити війну лише після досягнення угоди з Україною, і саме від цього і залежатиме зняття з неї західних санкцій. Про це в інтерв’ю німецькому журналу Stern заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Путін передбачає мир, продиктований над головами українців. Але йому доведеться піти на угоду з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції тільки за згоди України. Не думаю, що багато хто в Кремлі це зрозумів», – сказав він.

За словами Шольца, Путін намагається силою розширити кордони Росії, щоб відновити її «колишню велич у світі, що змінюється».

«Мета всіх нас – зробити так, щоб він (Путін – ред.) не втілив свій план і щоб Україна змогла захистити свою територіальну цілісність і суверенітет... Тепер ідеться про збереження життів людей шляхом припинення збройних дій Путіним», – додав німецький канцлер.

Між іншим, про те, що питання санкцій щодо країни-агресорки тепер вирішує Україна, нарешті почали розуміти й пересічні росіяни. Їх, звісно, обурює такий стан речей, про що вони сповіщають у соцмережах:

Напередодні канцлер Німеччини зробив заяву щодо розширення ЄС. Канцлер Німеччини висловив упевненість, що до складу Європейського союзу мають увійти усі країни Західних Балкан (Албанія, Боснія та Герцеговіна, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія).

До слова, Штайнмаєр нарешті поговорив із Зеленським. Президенти України та Німеччини домовилися залишити позаду минулі образи.

Раніше лідер німецької опозиції після візиту до Києва дав пораду ображеному Шольцу.