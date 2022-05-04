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    Канцлер Німеччини зробив заяву щодо розширення ЄС

    Німеччина хоче розширити Євросоюз на усі Балкани - Канцлер Німеччини зробив заяву щодо розширення ЄС
    Німеччина хоче розширити Євросоюз на усі Балкани
    фото з відкритих джерел

    Усі країни Західних Балкан мають увійти до складу Європейського союзу

    Очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що підтримує розширення Євросоюзу на територію Південної Європи. Про це Шольц сказав на пресконференції з прем'єр-міністром частково визнаного Косова Альбіном Курті у Берліні, передає DW.

    Канцлер Німеччини висловив упевненість, що до складу Європейського союзу мають увійти усі країни Західних Балкан (Албанія, Боснія та Герцеговіна, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія).

    Крім того, Шольц закликав Косово і Сербію до конструктивних переговорів про майбутнє території, яку обидві країни вважають своєю.

    Лідер Німеччини анонсував свій майбутній візит до регіону. Шольц, зокрема, планує відвідати столицю Косова, Пріштіну.

    Нагадаємо, що у березні між Сербією та Косовим спалахнув скандал. 24 березня Судова рада в Косові усунула з посади голову суду першої інстанції в Митровиці Ліляну Стеванович. За два дні до цього вона зустрічалася з президентом Сербії Александарем Вучичем, що, на думку міністра юстиції Косова Альбульєн Хаджії, порушує моральну та професійну етику.

    Додамо, що частина західнобалканських країн підтримала Україну у війні з Росією. Так, Дружина прем'єр-міністра Албанії звернулася до українців зі словами підтримки.

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    Теги: Німеччина Чорногорія Сербія Косово Північна Македонія Албанія Боснія і Герцеговина Олаф Шольц
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    Канцлер Німеччини зробив заяву щодо розширення ЄС