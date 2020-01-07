Зеленський провів телефонну розмову з Держсекретарем США



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Зеленський і Помпео обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді

Український президент розповів про результати домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, Володимир Зеленський детально поінформував Майка Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час нормандської зустрічі, а також плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України.

Натомість, Майк Помпео особливо відзначив звільнення утримуваних осіб і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу.

«Президент України подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів у відновленні миру на сході України та поверненні Криму. Володимир Зеленський також висловив особливу вдячність президенту США Дональду Трампу та Конгресу за рішення про надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки й оборони України», – зазначили в ОПУ.

Крім того, Зеленський і Помпео обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді.

«Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну», – розповіли в пресслужбі голови держави.

Нагадаємо, державному секретарю Сполучених Штатів Америки Майку Помпео довелося відкласти свій візит до України та інших країн через загострення ситуації в Іраку.

Як зазначалося, у телефонній розмові Помпео обговорив із Зеленським перенесення свого візиту в Україну.