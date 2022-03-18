Нейтралітет не врятує від війни, а наблизить її

Путін хоче підкорити Україну, а не домовлятись про компроміси

Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви згвалтування, що намагається зрозуміти що вона зробила не так і чому саме на неї напав маніяк.

Може, вона була неправильно одягнена, може вона занадто сильно йому посміхались або, навпаки, була надто агресивною?

А правда в тому, що маніяк напав тому, що хотів напасти і знищити, а не тому що жертва обрала не той фасон одягу.

Євроатлантична інтеграція України турбує Путіна тільки з однієї причини − якщо вона відбудеться, окупація українських земель і включення їх до складу Російської Федерації стане неможливим.

А це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму. І навіть якщо ми сьогодні погодимося із путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї.

Як і бажання закінчити війну у голові у 2019 році не відвернуло нас від війни, а тільки наблизила нас до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад.

Зрозумійте, нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної.

Джерело: блог Віталія Портникова

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