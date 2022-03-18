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    Думки вголос

    Нейтралітет не врятує від війни, а наблизить її

    Україна абсолютно точно має отримати надійний захист від майбутніх зазіхань Росії - Нейтралітет не врятує від війни, а наблизить її
    Україна абсолютно точно має отримати надійний захист від майбутніх зазіхань Росії
    фото з відкритих джерел

    Путін хоче підкорити Україну, а не домовлятись про компроміси

    Логіка пана Арестовича, який вважає, що конституційна фіксація євроатлантичних прагнень України стала однією з причин російського нападу на нашу країну, нагадує мені логіку жертви згвалтування, що намагається зрозуміти що вона зробила не так і чому саме на неї напав маніяк.

    Може, вона була неправильно одягнена, може вона занадто сильно йому посміхались або, навпаки, була надто агресивною?

    А правда в тому, що маніяк напав тому, що хотів напасти і знищити, а не тому що жертва обрала не той фасон одягу.

    Євроатлантична інтеграція України турбує Путіна тільки з однієї причини − якщо вона відбудеться, окупація українських земель і включення їх до складу Російської Федерації стане неможливим.

    А це і є головною метою Путіна, а зовсім не нейтралітет України чи визнання російського статусу Криму. І навіть якщо ми сьогодні погодимося із путінськими умовами і станемо нейтральною державою, це не врятує нас від війни, а наблизить нас до неї.

    Як і бажання закінчити війну у голові у 2019 році не відвернуло нас від війни, а тільки наблизила нас до неї. Просто війна із нейтральною і демілітаризованою Україною стане для Путіна менш ризикованою, ніж нинішній невдало підготовлений напад.

    Зрозумійте, нарешті, що Путін не стільки закінчує цю війну, скільки готується до наступної.

    Джерело: блог Віталія Портникова

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    Теги: росія окупанти НАТО війна путін напад Україна окупація #stoprussia
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    Нейтралітет не врятує від війни, а наблизить її