«Путін тупе пискляве чмо»: у Петербурзі затримали чоловіка, який написав протестний слоган на паркані музею



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Крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня

Росгвардія заарештувала петербуржця Ігоря Соколова, який на знак протесту залишив напис «Путін тупе пискляве чмо» на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє «Русский Монитор».

Зазначається, що крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня.

На «місце злочину» швидко примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади).

І, ось, не минуло й доби, як автора напису заарештували.

Характерно, що російські ЗМІ публікують фото напису тільки в замазаному вигляді, побоюючись санкцій з боку Роскомнагляду.