«Путін тупе пискляве чмо»: у Петербурзі затримали чоловіка, який написав протестний слоган на паркані музею
Крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня
Росгвардія заарештувала петербуржця Ігоря Соколова, який на знак протесту залишив напис «Путін тупе пискляве чмо» на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє «Русский Монитор».
Зазначається, що крамольне висловлювання на адресу президента РФ, а також співробітників ФСБ, було помічено на цоколі кованої огорожі Російського музею, розташованого на площі Мистецтв, в неділю, 29 вересня, в другій половині дня.
На «місце злочину» швидко примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади).
І, ось, не минуло й доби, як автора напису заарештували.
Характерно, що російські ЗМІ публікують фото напису тільки в замазаному вигляді, побоюючись санкцій з боку Роскомнагляду.