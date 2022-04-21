Путіна можуть засудити за військові злочини, - ЄС
Путін не прагне до переговорів, а хоче лише продовження війни
За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Володимир Путін не прагне до переговорів, а хоче лише продовження війни.
Він також зазначив, що ЄС необхідно диверсифікувати закупівлі нафти та газу, і шукати альтернативи російським енергоносіям.
Боррель додав, що в майбутньому Володимира Путіна можуть засудити за військові злочини, але поки це війна за існування України й підтримувати треба саме українців, а не займатися Путіним.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ.
Нагадаємо, безпрецедентність нинішньої фази збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, яка почалася 24 лютого 2022 року, полягає в тому, що вперше з часів Другої світової війни в Європі почався повномасштабний збройний напад, агресивна війна, розв’язана однією суверенною державою проти іншої.