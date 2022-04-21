Путіна можуть засудити за військові злочини, - ЄС

Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ

Путін не прагне до переговорів, а хоче лише продовження війни

Верховний представник Євросоюзу у закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що президента РФ Володимира Путіна в майбутньому можуть судити за військові злочини. Але він також вважає, що сьогодні це не першочергове завдання. Про це повідомляє Reuters.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Володимир Путін не прагне до переговорів, а хоче лише продовження війни.

Він також зазначив, що ЄС необхідно диверсифікувати закупівлі нафти та газу, і шукати альтернативи російським енергоносіям.

Боррель додав, що в майбутньому Володимира Путіна можуть засудити за військові злочини, але поки це війна за існування України й підтримувати треба саме українців, а не займатися Путіним.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Слідчі Гаазького трибуналу вже в Україні, збирають докази проти РФ.

Нагадаємо, безпрецедентність нинішньої фази збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною, яка почалася 24 лютого 2022 року, полягає в тому, що вперше з часів Другої світової війни в Європі почався повномасштабний збройний напад, агресивна війна, розв’язана однією суверенною державою проти іншої.