Військові знищили три безпілотники та збили крилату ракету окупантів

Загалом було ліквідовано чотири повітряні цілі російських окупантів

У середу, 20 квітня, через несприятливі погодні умови ворог практично не застосовував у районах ведення бойових дій авіацію. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Втім, окупанти продовжують обстрілювати ракетами українські міста, а також використовують безпілотники різних типів.

Утім, підрозділам ППО Повітряних Сил та Сухопутним військам вдалося знищити за добу щонайменше чотири повітряні цілі окупантів:

3 БпЛА (ОТР типу «Орлан-10«);

1 крилату ракету.

«Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах«, - йдеться в повідомленні.