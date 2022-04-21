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    Військові знищили три безпілотники та збили крилату ракету окупантів

    Військові знищили три безпілотники та збили крилату ракету окупантів

    Загалом було ліквідовано чотири повітряні цілі російських окупантів

    У середу, 20 квітня, через несприятливі погодні умови ворог практично не застосовував у районах ведення бойових дій авіацію. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Втім, окупанти продовжують обстрілювати ракетами українські міста, а також використовують безпілотники різних типів.

    Утім, підрозділам ППО Повітряних Сил та Сухопутним військам вдалося знищити за добу щонайменше чотири повітряні цілі окупантів:

    • 3 БпЛА (ОТР типу «Орлан-10«);
    • 1 крилату ракету.

    «Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах«, - йдеться в повідомленні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові знищили три безпілотники та збили крилату ракету окупантів