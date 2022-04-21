Військові знищили три безпілотники та збили крилату ракету окупантів
Загалом було ліквідовано чотири повітряні цілі російських окупантів
У середу, 20 квітня, через несприятливі погодні умови ворог практично не застосовував у районах ведення бойових дій авіацію. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
Втім, окупанти продовжують обстрілювати ракетами українські міста, а також використовують безпілотники різних типів.
Утім, підрозділам ППО Повітряних Сил та Сухопутним військам вдалося знищити за добу щонайменше чотири повітряні цілі окупантів:
- 3 БпЛА (ОТР типу «Орлан-10«);
- 1 крилату ракету.
«Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах«, - йдеться в повідомленні.