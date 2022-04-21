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    Події в Україні

    Постійна рада ОБСЄ розгляне наступ російських військових в Україні

    Постійна рада ОБСЄ розгляне ескалацію війни росії проти України - Постійна рада ОБСЄ розгляне наступ російських військових в Україні
    Постійна рада ОБСЄ розгляне ескалацію війни росії проти України
    фото з відкритих джерел

    Засідання основного директивного органу ОБСЄ відбудеться у п’ятницю, 22 квітня

    Україна ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, присвячене ескалації повномасштабного російського вторгнення в країну. Про це повідомляє Укрінформ.

    Засідання основного директивного органу ОБСЄ відбудеться у п’ятницю, 22 квітня.

    Як повідомили агентствУ в українській місії при ОБСЄ, спеціальне засідання Постради скликається, зокрема, з огляду на російський наступ на сході, обстріли Львова, Миколаєва та Харкова, варварські дії загарбників у Маріуполі, а також розвиток процесів у тимчасово захопленому Херсоні.

    Як відомо, у кінці березня в ООН створена комісія для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

    А 16 березня президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив – головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

    Нагадаємо, понад 45 країн звернулись до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі про ініціацію Московського механізму щодо російського вторгнення до України.

    Теги: росія окупанти ОБСЄ ООН війна Володимир Зеленський розслідування Україна президент окупація #stoprussia
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    Постійна рада ОБСЄ розгляне наступ російських військових в Україні