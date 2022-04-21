Постійна рада ОБСЄ розгляне наступ російських військових в Україні

Засідання основного директивного органу ОБСЄ відбудеться у п’ятницю, 22 квітня

Україна ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, присвячене ескалації повномасштабного російського вторгнення в країну. Про це повідомляє Укрінформ.

Засідання основного директивного органу ОБСЄ відбудеться у п’ятницю, 22 квітня.

Як повідомили агентствУ в українській місії при ОБСЄ, спеціальне засідання Постради скликається, зокрема, з огляду на російський наступ на сході, обстріли Львова, Миколаєва та Харкова, варварські дії загарбників у Маріуполі, а також розвиток процесів у тимчасово захопленому Херсоні.

Як відомо, у кінці березня в ООН створена комісія для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

А 16 березня президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив – головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

Нагадаємо, понад 45 країн звернулись до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини Маттео Мекаччі про ініціацію Московського механізму щодо російського вторгнення до України.