П’ять країн Африки виступають за зняття заборони на торгівлю слоновою кісткою
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В останні роки зросло браконьєрство щодо слонів
Низка південно-африканських країн зажадали зняти заборону на торгівлю слоновою кісткою. Це Ботсвана, Зімбабве, Замбія, Намібія і Ангола.
Слонова кістка - це зуби слона, що розрослися в бивні. У африканських слонів бивні здатні досягати триметрової довжини при масі до 100 кг кожен. Індійські слони скромніші: один бивень не перевищують 75 кг ваги.
Кращі сорти слонової кістки просвічують подібно дорогій порцеляні, дуже міцні і стійкі до впливу часу.
На жаль, високосортна слонова кістка давно стала раритетом: західноафриканські гіганти, які давали бивень найвищої якості, не бажали добровільно розлучатися з зубами. І людина, замість створення слонячих ферм або резервацій і мирного збору багатого врожаю, вважала за краще відбирати бивні у слонів силою.
В результаті популяція тварин, знаменитих якістю слонової кістки, практично знищена, а полювання на слонів заборонено законом. Та тільки Африка не особливо законослухняна, і тому ринок слонової кістки час від часу поповнюється здобиччю африканських браконьєрів.
Джерело: Эхо Москвы