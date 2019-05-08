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    П’ять країн Африки виступають за зняття заборони на торгівлю слоновою кісткою

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    П’ять країн Африки виступають за зняття заборони на торгівлю слоновою кісткою

    В останні роки зросло браконьєрство щодо слонів

    Низка південно-африканських країн зажадали зняти заборону на торгівлю слоновою кісткою. Це Ботсвана, Зімбабве, Замбія, Намібія і Ангола.

    Представники цих країн стверджують, що в останні роки зросло браконьєрство щодо слонів, а запаси слонової кістки, в основному від природної смерті тварин, продовжують зростати. Так, у Ботсвані зараз 160 тисяч слонів, в той час як в 91 було 55 тисяч.
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    Слонова кістка - це зуби слона, що розрослися в бивні. У африканських слонів бивні здатні досягати триметрової довжини при масі до 100 кг кожен. Індійські слони скромніші: один бивень не перевищують 75 кг ваги.

    Кращі сорти слонової кістки просвічують подібно дорогій порцеляні, дуже міцні і стійкі до впливу часу.

    На жаль, високосортна слонова кістка давно стала раритетом: західноафриканські гіганти, які давали бивень найвищої якості, не бажали добровільно розлучатися з зубами. І людина, замість створення слонячих ферм або резервацій і мирного збору багатого врожаю, вважала за краще відбирати бивні у слонів силою.

    В результаті популяція тварин, знаменитих якістю слонової кістки, практично знищена, а полювання на слонів заборонено законом. Та тільки Африка не особливо законослухняна, і тому ринок слонової кістки час від часу поповнюється здобиччю африканських браконьєрів.

    Джерело: Эхо Москвы

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