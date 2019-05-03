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    У світі

    Внаслідок етнічних зіткнень в Ефіопії загинули десятки людей

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    Ефіопія - Внаслідок етнічних зіткнень в Ефіопії загинули десятки людей
    Ефіопія

    Вбивства вчинили «збройні групи, які без розбору стріляли в беззбройних цивільних осіб»

    Декілька десятків людей загинули внаслідок етнічних зіткнень на заході Ефіопії. Про це в п'ятницю повідомив представник регіону Бенішангуль-Гумуз.

    Глава зі зв'язків з громадськістю регіону Бенішангуль-Гумуз Гелета Хайлу підтвердив смерть «декількох десятків» представників етнічних груп гумуз і шинаша.

    Хайлу також зазначив, що вбивства вчинили «збройні групи, які без розбору стріляли в беззбройних цивільних осіб». Він підкреслив, що ще рано говорити про точну кількість загиблих під час зіткнень, спочатку необхідно «встановити факти».

    Віце-прем'єр-міністр Ефіопії Демеке Меконнен під час інтерв'ю місцевому агентству AMMA заявив, що, на його думку, зіткнення стали «відплатою»за вбивство щонайменше 18 людей в різних місцях регіону Бенішангуль-Гумуз раніше на тижні.

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