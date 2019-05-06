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    У світі

    У Республіці Нігер у результаті вибуху бензовозу загинули 55 людей

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    Бензовоз перекинувся біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей&nbsp; - У Республіці Нігер у результаті вибуху бензовозу загинули 55 людей
    Бензовоз перекинувся біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей 

    Місцеві жителі почали набирати паливо, що виливалося з цистерни бензовозу, але вона через кілька хвилин вибухнула

    У Республіці Нігер в результаті вибуху бензовозу загинули як мінімум 55 осіб, ще 36 отримали поранення. Про це повідомляє  Africanews.

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    Як наголошується, інцидент стався в ніч на понеділок, 6 травня, коли біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей перекинулася автоцистерна з бензином. Місцеві жителі почали набирати паливо, що виливалося з цистерни, але вона через кілька хвилин вибухнула.

    «Кількість загиблих складає 55 осіб, 36 осіб були поранені. Загиблі згоріли», - заявив представник Міністерства внутрішніх справ Нігера.

    Робота аеропорту не була порушена в результаті аварії.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв циклону «Фанні» в Індії та Бангладеш зросла до 42 осіб. Повідомляється, що 29 людей загинули в штаті Одиша в східній Індії, а 13 осіб - у Бангладеш.

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