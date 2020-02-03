  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П'ята частина росіян мріють виїхати з країни-агресора

    • Розсилка
    4 відсотків з числа тих, хто хотів би виїхати з Росії - розглядають в якості пріоритетного варіанту Україну - П'ята частина росіян мріють виїхати з країни-агресора
    4 відсотків з числа тих, хто хотів би виїхати з Росії - розглядають в якості пріоритетного варіанту Україну
    Фото: РИА Новости

    Найбільше опитаних - 14 відсотків з числа тих, хто хотів би виїхати з Росії - розглядають в якості пріоритетного варіанту США

    Переїхати на постійне місце проживання в іншу країну хотіли б 17 відсотків росіян. Це випливає з даних опитування, проведеного центром «Ромір». Результати дослідження є в розпорядженні «Лента.Ру».

    Найбільше опитаних - 14 відсотків з числа тих, хто хотів би виїхати з Росії - розглядають в якості пріоритетного варіанту США.

    Вісім відсотків опитаних назвали Іспанію і Німеччину. Сім відсотків вказали Канаду, ще стільки ж не змогли дати відповідь.

    П'ять відсотків респондентів вибрали б Італію та Австралію. Симпатію чотирьох відсотків опитаних отримали Україна, Ізраїль, Фінляндія, а також варіант «Європа в цілому».

    Три відсотки називали Чорногорію, Францію та Австрію, два - Швецію, Таїланд, Індію, Ісландію та Єгипет.

    По одному відсотку з тих, хто розглядає для себе еміграцію, вибрали б Великобританію, Кіпр, Туреччину, Японію, Латвію, Швейцарію, Чехію, Грецію, Болгарію і Бразилію.

    При цьому 83 відсотки респондентів планують в найближчому майбутньому продовжувати жити в Росії.

    Росія США Ізраїль Єгипет Європа Таїланд Фінляндія Україна Кіпр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ