П'ята частина росіян мріють виїхати з країни-агресора



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4 відсотків з числа тих, хто хотів би виїхати з Росії - розглядають в якості пріоритетного варіанту Україну Фото: РИА Новости

Найбільше опитаних - 14 відсотків з числа тих, хто хотів би виїхати з Росії - розглядають в якості пріоритетного варіанту США

Переїхати на постійне місце проживання в іншу країну хотіли б 17 відсотків росіян. Це випливає з даних опитування, проведеного центром «Ромір». Результати дослідження є в розпорядженні «Лента.Ру».

Найбільше опитаних - 14 відсотків з числа тих, хто хотів би виїхати з Росії - розглядають в якості пріоритетного варіанту США.

Вісім відсотків опитаних назвали Іспанію і Німеччину. Сім відсотків вказали Канаду, ще стільки ж не змогли дати відповідь.

П'ять відсотків респондентів вибрали б Італію та Австралію. Симпатію чотирьох відсотків опитаних отримали Україна, Ізраїль, Фінляндія, а також варіант «Європа в цілому».

Три відсотки називали Чорногорію, Францію та Австрію, два - Швецію, Таїланд, Індію, Ісландію та Єгипет.

По одному відсотку з тих, хто розглядає для себе еміграцію, вибрали б Великобританію, Кіпр, Туреччину, Японію, Латвію, Швейцарію, Чехію, Грецію, Болгарію і Бразилію.

При цьому 83 відсотки респондентів планують в найближчому майбутньому продовжувати жити в Росії.