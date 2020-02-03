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    Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією

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    Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією - Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією
    Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією

    Відновлення сполучення між країнами буде залежати від розвитку ситуації з коронавірусом в Китаї

    Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією через загрозу поширення коронавірусу.

    Про це повідомляє ТАСС.

    Як повідомили агентству в касі залізничних квитків в Пхеньяні, рішення про обмеження прийнято з понеділка, 3 лютого.

    Воно вводиться на невизначений термін, відзначило джерело.

    Відновлення сполучення між країнами буде залежати від розвитку ситуації з коронавірусом в Китаї.

    Раніше Росія призупинила безвізові поїздки з Китаєм через коронавірус.

    Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

    Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус. 

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

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    Росія Північна Корея епідемія кордон вірус
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