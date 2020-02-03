Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією



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Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією

Відновлення сполучення між країнами буде залежати від розвитку ситуації з коронавірусом в Китаї

Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомили агентству в касі залізничних квитків в Пхеньяні, рішення про обмеження прийнято з понеділка, 3 лютого.

Воно вводиться на невизначений термін, відзначило джерело.

Відновлення сполучення між країнами буде залежати від розвитку ситуації з коронавірусом в Китаї.

Раніше Росія призупинила безвізові поїздки з Китаєм через коронавірус.

Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».