Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією
Відновлення сполучення між країнами буде залежати від розвитку ситуації з коронавірусом в Китаї
Північна Корея закрила залізничне сполучення з Росією через загрозу поширення коронавірусу.
Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомили агентству в касі залізничних квитків в Пхеньяні, рішення про обмеження прийнято з понеділка, 3 лютого.
Воно вводиться на невизначений термін, відзначило джерело.
Відновлення сполучення між країнами буде залежати від розвитку ситуації з коронавірусом в Китаї.
Раніше Росія призупинила безвізові поїздки з Китаєм через коронавірус.
Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.
Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.
Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.
28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.
А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».