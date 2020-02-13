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    Рада безпеки ООН затвердила резолюцію щодо Лівії

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    Засідання Ради Безпеки ООН - Рада безпеки ООН затвердила резолюцію щодо Лівії
    Засідання Ради Безпеки ООН

    Проєкт документа, підготовлений Великобританією, підтримує рішення берлінської конференції із врегулювання ситуації у Лівії

    Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, запропоновану Великобританією, яка закріплює підсумки берлінської конференції щодо Лівії. 

    Відзначається, що документ підтримали 14 країн. РФ під час голосування утрималася.

    Проєкт резолюції підтримує рішення берлінської конференції щодо Лівії, яка пройшла в січні 2020 року і підтверджує необхідність припинення вогню у країні за першої ж можливості без будь-яких попередніх умов.

    Автори документа наполягають на повному дотриманні збройового ембарго ООН у Лівії. Також у ньому згадується можливість міжнародної операції з контролю над дотриманням режиму припинення вогню на лівійської території.

    Крім того, у проєкті резолюції згадується обіцянка учасників берлінської конференції утриматися від втручання у лівійський конфлікт.

    Нагадаємо, 19 січня в Берліні відбулася конференція з лівійського питання, на якій затвердили всеосяжний план із врегулювання конфлікту.

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