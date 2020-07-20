Річниця Ради: монобільшість вже не спроможна задовольняти президента



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Президенту є про що задуматися - депутати «Слуги Народу» вже не можуть забезпечувати 226 голосів «за»

Комітет виборців України: фракція президента вже не здатна забезпечувати 226 «за»

З початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Верховної Ради.

Так, якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів «Слуги Народу», то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів.

Всього, починаючи з січня, було прийнято 87 законів. За даними КВУ в середньому за них голосували лише 220 депутатів «Слуги Народу».

Таким чином, більшість законів не були б прийняті без голосів депутатів інших фракцій і груп парламенту. Так, із 87 прийнятих законів депутати монобільшості самостійно забезпечили 226 голосів «за» лише за 29 законів. Решта, 58 законів, не були б прийняті без допомоги інших політичних сил.

При цьому варто врахувати, що абсолютна більшість законів були ініційовані членами провладної команди: Президентом, урядом, народними депутатами «Слуги Народу».

Серед останніх прикладів: закон №729 підтримали 212 депутатів «Слуги Народу», №720 – 210 депутатів, №697 – 213 депутатів, №681 – 215 депутатів, №677 – 214 депутатів, №671 – 205 депутатів, №678 – 211 депутатів, №613 – 212 депутатів, №600 – 187 депутатів.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що «станом на сьогодні монобільшості фактично не існує. Із 247 депутатів «Слуги Народу» регулярно голосують лише 220. За майже рік роботи «Слуга народу» «загубила» частину депутатів і зараз переважає тенденція до подальшого спаду».

Кошель додав, що «перелом у фракційній дисципліні стався у березні, коли депутати відправили у відставку уряд Олексія Гончарука і Генерального прокурора, що стало причиною внутрішніх протиріч у фракції. Після цього монобільшість також провалила низку важливих кадрових призначень і загалом діяльність фракції супроводжувалася гучними публічними скандалами та відсутністю єдиної позиції».

Інформація щодо голосування за закони за даними офіційного веб-сайту парламента.