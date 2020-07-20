Зеленський, Разумков чи Порошенко? Головні переможці та лузери політичного сезону підсумки

Якщо зірку Разумкова запалюють, значить, це комусь потрібно?

Минулого тижня Верховна Рада пішла на канікули. І хоча депутати планують проводити ще позачергові засідання, вже можна говорити про завершення політичного сезону. Цього разу він видався особливим. Рівно рік тому в країні пройшли парламентські вибори, в державі сформувалась унікальна конфігурація влади. Молодий президент зміг забезпечити собі повну підтримку в парламенті: його партія, складена переважно з маловідомих облич, тріумфально сформувала монобільшість. Як скористалися цим Зеленський та його соратники? Час підбивати підсумки.

Політичний сезон, дійсно, почався у «турборежимі». Нове скликання парламенту не стало влаштовувати звичних для України спікеріад та прем’єріад. Буквально у перші дні роботи нового парламенту був сформований уряд і вся верхівка нової влади.

Але вже зовсім скоро система почала давати збої. Перший уряд протримався пів року, команду Зеленського покинули кілька знакових персон. Скандали один за одним трусили фракцію «Слуг народу». Кількість «зашкварів» за участю депутатів-новачків вражала: починаючи від замовленням проститутки під час засідання парламенту «слугою» і закінчуючи «корабельною сосною» двох співголів монобільшості. Та це дрібниці порівняно із викриттями соратників депутата Гео Лероса, плівками Єрмака, неоднозначними призначеннями та відставками.

Фінал першого року «Слуг народу» у владі доволі невтішний: монобільшість не здатна приймати закони самостійно, фракція поділена на клани та угрупування, а владу Зеленського все частіше асоціюють з командою непрофесійних популістів.

Очевидно, що свої дивіденди від суцільного хаосу має опозиція, але точно не лише вона…

Тут ми підходимо до головного парадоксу: попри всі проблеми президент – досі найпопулярніший політик в країні. Рейтинг Зеленського, якщо і похитнувся, – залишається захмарною висотою для будь-кого з українського політикуму. Схожа ситуація і з партією глави держави: жодна з парламентських політичних сил не здатна дотягнутися до рівня підтримки «Слуги народу».

Хто ж у цьому вирі подій, скандалів ловив свою рибку, а хто навпаки її втрачав? На думку переважної кількості експертів, опитаних «Главкомом», найбільше за останній рік свою політичну вагу наростив спікер Дмитро Разумков. Він зумів уникати скандалів, навчився лавірувати між інтересами найбільших фракцій, поступово перетворився у класичного бюрократа. А це на тлі армії недосвідчених «слуг народу», які увірвались у владу, велика рідкість.

Попри те, що у команди Зеленського є своя більшість у парламенті, Разумков не став опиратися лише на неї. Завдяки такій багатовекторності спікер страхує, у першу чергу, себе. Нині він постійний гість на каналах усіх олігархів, потужний медіасупровід спікеру надають ЗМІ з пулу Медведчука, в той же час вони нещадно «мочать» Зеленського. Навіть якщо Банкова захоче змінити голову Верховної Ради, для цього просто не вистачить голосів.

То хто ж реальний переможець цього політичного сезону?

«Главком» опитав провідних політичних експертів, соціологів, політиків про їхні враження від першого року Зе-влади. Кожному було запропоновано назвати лідерів та лузерів, скласти прогноз на наступний політичний рік.

Експертам було запропоновано визначити переможців у наступних номінаціях:

Найуспішніший політик

Найбільший провал (Лузер)

Найперспективніший політик (Прорив)

Подія сезону

Найбільше очікування від наступного сезону

«Нинішньому рейтингу Зеленського можна позаздрити»

Володимир Фесенко

голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Найуспішніший політик

Найбільш впливовою і успішною фігурою залишається президент Володимир Зеленський, попри усі його проблеми. Навіть з точки зору падіння рейтингу, він у кращий бік відрізняється від своїх попередників. Його нинішньому рейтингу може позаздрити і його головний суперник (Петро Порошенко, п’ятий президент України, - «Главком»).

Ще один безумовно успішний політик – Арсен Аваков. Уряди змінюються, а Арсен Борисович лишається. За часів президентства Зеленського йому навіть вдалося наростити свій вплив. Після Зеленського – це міцний другий номер.

З точки зору захисту своїх політичних інтересів, успішним в останні місяці був Петро Порошенко – за рахунок штучної політизації кримінальних процесів проти себе.

Найбільший провал

Думаю, у першу чергу – експрем’єр Олексій Гончарук. Він проявив себе вкрай невдало, і ця відставка закономірна.

Олексій Гончарук протримався на посаді глави уряду лише пів року

Найперспективніший політик

На початку 2019 року яскраво почала сяяти зірка Дмитра Разумкова. Серед тих, хто зараз у топі, у нього досі непоганий рейтинг, є потенціал.

Подія сезону

Величезний вплив на суспільне життя і в Україні, і поза її межами мала неполітична подія: карантин через коронавірус. Нічого подібного світ не переживав.

Ще – безумовно, зміна уряду. Важливими рішеннями я б назвав конституційне скасування недоторканності та земельну реформу.

Найбільше очікування від наступного сезону

Найбільше я очікую закінчення епідемії, відкриття кордонів та повернення до нормального життя. Безумовно найголовніша подія наступного політичного сезону – це місцеві вибори і їхні наслідки. Як розвиватиметься надалі процес децентралізації? Деякі мої колеги очікують нових Майданів і революцій, однак, на мою думку, нічого такого не відбудеться: вважаю, що передумов для великого Майдану точно немає, але ризики місцевих спалахів є.

«Ця каденція може стати для «Батьківщини» останньою»

Андрій Золотарьов

керівник аналітичного центру «Третій сектор»

Найуспішніший політик

Непогано пройшло півріччя у Порошенка, який фактично очолив опозицію Зеленському, зібрав під себе націоналістичний електорат, зміг повернути громадську думку у бік того, що його переслідування мають політичний характер. Йому ще відгукнуться «плівки Деркача», але зараз ситуація виглядає непогано для нього.

Петру Порошенко вдалось захистити себе і очолити опозицію Зеленському

Найбільший провал

Останні пів року були невдалими для Юлії Тимошенко, вона опинилась поза сюжетом. Ця каденція може стати для партії «Батьківщина» останньою у парламенті.

Найперспективніший політик

Дмитро Разумков має політичну перспективу, як успішний спікер. Рада працювала, і коли потрібна була більшість, вона знаходилась.

Подія сезону

Відкриття ринку землі – рішення матиме трагічні наслідки для України. Ухвалення «антиколомойського закону» хоча і торкнувся інтересів лише одного олігарха, але розвіяв міф про «маріонеточність» Зеленського.

«Місцеві вибори – Рубікон»

Вадим Карасьов

директор Інституту глобальних стратегій

Найуспішніший політик

У кого рейтинги лишаються найвищими? У Зеленського. Так, ми бачимо їхнє падіння, загалом зниження керованості ситуацією у країні, але Зеленського, попри це, все одно можна назвати найуспішнішим.

Порошенку і Тимошенко вдається утримувати свої рейтинги – попри те, що проти екс-президента відкрито кілька кримінальних проваджень. У ОПЗЖ, зауважу, росте рейтинг.

Аваков також зберігає успішність – він працює вже з четвертим прем’єром.

Найбільший провал

Святослав Вакарчук – у політичному сенсі він згорів.

Святослав Вакарчук умудрився вдруге за своє політичне життя втекти з Верховної Ради

Найперспективніший політик

Можливо, Разумков.

Подія сезону

Карантинна історія. Вона дала можливість пом’якшити критику влади до себе: усі негаразди можна списати напандемію, а з «коронавірусного фонду» можна взяти гроші на будівництво доріг. Вона також поміняла хід політичних процесів.

Найбільше очікування від наступного сезону

Підсумки місцевих виборів. Найзапекліша боротьба точитиметься за Київ. І якщо Віталій Кличко залишиться мером, у цьому не маю сумнівів, то боротьба за Київраду буде дуже жорсткою. Залишається інтригою, якою буде коаліція.

Взагалі місцеві вибори – це рубіконова подія. Якщо «Слуга народу» на місцевих виборах провалиться, а така вірогідність є, то почнеться зворотній відлік: вплив правлячої партії падатиме, і надалі може стати питання про дострокові вибори до Верховної Ради.

«Сьогодні ми бачимо: Зеленський зі своєю командою – провальний проект»

Сергій Гайдай

політтехнолог

Найуспішніший політик

Важко казати про найуспішнішого політика, бо усі ті, хто наразі при владі, – політики неуспішні, у тому числі і президент.

Найбільший провал

Це «старі» партії – «Європейська Солідарність», «ОПЗЖ» – мене вони мало чим відрізняються, бо це «кучмівський клас» політиків, які керували країною майже 29 років. Юлія Тимошенко з «Батьківщино» теж серед них, і минулі вибори показали, що людей, готових за них проголосувати, дедалі менше.

Рік тому Зеленський зі своєю командою був найуспішнішим, однак сьогодні ми бачимо, що це провальний проект.

Найперспективніший політик, Подія сезону

Якщо не вдається будувати країну зверху, треба будувати її знизу, на місцях. Саме там може народжуватись політична перспектива: мери міст, мери громад.

Головна подія наступного політичного сезону відбудеться вже восени – місцеві вибори

Найбільше очікування від наступного сезону

Я очікую появи нових політиків, які б конкурували з тими, хто зараз при владі.

«У Разумкова з’являється своя гра... І зрозуміло, що це викликає ревнощі у Зеленського»

Олексій Гарань

директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА, доктор історичних наук

Найуспішніший політик

У Зеленського падають рейтинги, але рівень довіри залишається високим. Якби вибори були зараз, він би переміг практично з таким самим результатом, як переміг минулого року. Я вбачаю тут парадокс: діяльність влади оцінюється як неефективна, але люди це розглядають у парадигмі «погані бояри – добрий цар».

Приблизно таким самим, як у Зеленського, є зараз баланс довіри у Разумкова.

Загалом же визначати найуспішніших політиків на тлі тих проблем, які є у країні, досить складно.

Найбільший провал

Теж Зеленський. Людина, яка отримала такий кредит довіри, створила монобільшість, мала змогу проводити серйозні реформи, по-новому вибудувати стиль політичного життя у країні, розтринькала все це на формування некомпетентних урядів, призначення на посади «кварталівців», некомпетентних, заполітизованих, плагіаторів – за ознакою особистої відданості. Зеленський показав, як особисті комплекси і нетерпимість до критики впливають на дії президента.

Серед лузерів – експрем’єр Гончарук, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, ексглава Офісу президента Андрій Богдан. Разом із тим, їхня відставка – результат діяльності Зеленського.

Ще – Святослав Вакарчук. Так, він справді привів до Верховної Ради хорошу команду «Голос», однак зараз їхні рейтинги невисокі. Друга спроба Вакарчука вийти з річки вдарила по «Голосу».

Я б також назвав неуспішним голову Офісу президента Андрія Єрмака – у сенсі того, що він зробив для країни, коли поставив свій підпис поруч із «полномочним прєдставітєлєм ОРДЛО», і тим самим під корінь зруйнував позицію української дипломатії, яку вона провадила з 2014 року. Як на мене, це повна безвідповідальність.

Найперспективніший політик

Своя гра з’являється у Разумкова - в силу того, що він очолює інституцію, змушений балансувати між різними політичними течіями. Це для нього створює перспективу. І зрозуміло, що це викликає ревнощі у Зеленського. Побачимо, чи втримається Разумков.

У Дмитра Разумкова – своя гра?

Подія сезону

Спроба монополізації влади та поява тенденцій, які цьому перешкоджають.

Найбільше очікування від наступного сезону

Для мене важливо, щоб парламент був місцем для прийняття компромісних рішень, а не турборежиму. Щоб влада не повертала до влади колишніх регіоналів, яскравий приклад – очільник Міносвіти. У зовнішній політиці – щоб Україна не капітулювала у рамках Мінського процесу, щоб країна була здатна протистояти російській агресії як військовій, так і політико-інформаційній.

«Головна подія – закон про ринок землі. Він може привести до катастрофи»

Степан Хмара

український політик, правозахисник, політв'язень радянських концтаборів, народний депутат І, II та IV скликань, Герой України

Найуспішніший політик

Я думаю, такого немає.

Найбільший провал

Вся «зелена» команда, бо усе, що вони роблять, вкрай негативно впливає на Україну.

Найперспективніший політик

Я такого не бачу. Якщо говорити про того ж Разумкова, він може бути перспективним для самого себе, але не для держави. Я йому не довіряю, хоча б через те, які закони він підписує без жодного спротиву.

Подія сезону

Ухвалення закону про ринок землі – це може привести до катастрофи. Я сподіваюсь, що «зелена команда» ненадовго при владі і ця помилка буде виправлена. На другому місці – ухвалення закону про легалізацію азартних ігор.

Найбільше очікування від наступного сезону

Важко сказати. Хотілося б сподіватися на краще, але об’єктивно – Україна зараз перебуває у дуже глибокій кризі, і я не бачу, щоб нинішній уряд це виправив. У них нема програм із відродження вітчизняної промисловості, та й інвестори їм не довіряють. У першу чергу – через недовіру до них.

Наталія Сокирчук, «Главком»