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    Водохреще в Україні: біля водойм чергуватимуть майже 2 тисяч рятувальників

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    19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят -&nbsp;Хрещення Господнє - Водохреще в Україні: біля водойм чергуватимуть майже 2 тисяч рятувальників
    19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят - Хрещення Господнє
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Завтра біля річок і озер за купанням українців спостерігатимуть водолази і медики

    На Водохреще на водоймах країни чергуватиме майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки Державної служби із надзвичайних ситуацій.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що 19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят - Хрещення Господнє.

    «Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися», – нагадали у ДСНС. 

    Уточнюється, що там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. 

    Повідомляється, що в цілому, на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді.

    «Напередодні Водохреща, по всій країні фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах», – уточнили у ДСНС.

    Також українцям нагадали правила безпечного святкування:

    • занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;
    • перед купанням необхідно розігріти тіло;
    • занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;
    • не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
    • якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
    • після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;
    • для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

    «Дотримуйтеся правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонуйте 101», – підсумували у ДСНС.

    Нагадаємо, дещо раніше у ПЦУ розповіли, що масові хрещенські купання не є давньою українською традицією.

    Керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан запевнив, що купання на Водохреще не скасовували. Але такі заходи дозволені за умови дотримання безпечної дистанції. У вівторок, 19 січня, під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. 

    Дивіться, як відбувалося свято Водохреще у січні 2020 року: Епіфаній і Філарет освятили води Дніпра у столичному Гідропарку.

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