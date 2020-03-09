Рада ЄС обмежила роботу через коронавірус



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Кількість делегацій, які беруть участь у засіданнях Ради, буде обмежена

Рада Європейського Союзу після консультацій з Головуванням ЄС та із врахуванням медичних рекомендацій ухвалила рішення щодо додаткових запобіжних заходів проти поширення коронавірусу Covid-19.

Ці заходи, які будуть доведені до представників країн-членів та відповідних робочих органів, набувають чинності сьогодні, відповідне розпорядження оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Кількість зустрічей Ради ЄС, її робочих органів та робочих груп буде скорочена. Рішення щодо того, які зустрічі мають проводитися, ухвалюватиме Головування ЄС на регулярній основі. Розмір делегацій, які братимуть участь у зустрічах, буде скорочений. Всі групові відвідування або не критичні тренінги будуть призупинені. Персонал Генерального секретаріату Ради ЄС заохочується, за можливістю, обмежувати внутрішні зустрічі та бути скрупульозними у дотриманні рекомендованих гігієнічних заходів», - йдеться у повідомленні.