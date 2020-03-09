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    В Ірані через коронавірус звільнили 70 тисяч ув'язнених

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    Іран &ndash;&nbsp;країна, що найбільш сильно постраждала від коронавірусу,&nbsp;після Китаю і Південної Кореї - В Ірані через коронавірус звільнили 70 тисяч ув'язнених
    Іран – країна, що найбільш сильно постраждала від коронавірусу, після Китаю і Південної Кореї

    За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 в Ірані зросла на 595 осіб

    Влада Ірану ухвалила рішення про звільнення 70 тисяч ув'язнених з метою запобігти поширенню коронавірусу COVID-19 в місцях позбавлення волі. Про це сказав глава судової влади Ірану Ібрагім Раїсі, повідомляє Інтерфакс-Україна в понеділок, 9 березня.

    «Звільнення в'язнів у тих випадках, коли це не несе загрози національній безпеці, буде продовжено», - зазначив він.

    Чиновник не уточнив, чи будуть ув’язнені після епідемії повернуті в місця позбавлення волі.

    За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 в Ірані зросла на 595 осіб, зафіксовано 43 випадки летального результату. Всього жертвами коронавірусу в країні стали 237 осіб, виявлено понад 7 тисяч заражених.

    Іран – країна, що найбільш сильно постраждала від коронавірусу, після Китаю і Південної Кореї. Епідемія охопила вже 31 провінцію країни. Для стримування подальшого поширення інфекції влада Ірану закрила по всій країні школи і університети і скасувала великі культурні та спортивні заходи.

    Нагадаємо, що в Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти. Повідомляється про шістьох загиблих. 

    Також нагадаємо, що станом на 9 березня кількість хворих у світі перевищила 108 тисяч.

     

    Іран в'язниця хвороби епідемія вірус коронавірус
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