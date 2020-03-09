В Ірані через коронавірус звільнили 70 тисяч ув'язнених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іран – країна, що найбільш сильно постраждала від коронавірусу, після Китаю і Південної Кореї

За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 в Ірані зросла на 595 осіб

Влада Ірану ухвалила рішення про звільнення 70 тисяч ув'язнених з метою запобігти поширенню коронавірусу COVID-19 в місцях позбавлення волі. Про це сказав глава судової влади Ірану Ібрагім Раїсі, повідомляє Інтерфакс-Україна в понеділок, 9 березня.

«Звільнення в'язнів у тих випадках, коли це не несе загрози національній безпеці, буде продовжено», - зазначив він.

Чиновник не уточнив, чи будуть ув’язнені після епідемії повернуті в місця позбавлення волі.

За минулу добу кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 в Ірані зросла на 595 осіб, зафіксовано 43 випадки летального результату. Всього жертвами коронавірусу в країні стали 237 осіб, виявлено понад 7 тисяч заражених.

Іран – країна, що найбільш сильно постраждала від коронавірусу, після Китаю і Південної Кореї. Епідемія охопила вже 31 провінцію країни. Для стримування подальшого поширення інфекції влада Ірану закрила по всій країні школи і університети і скасувала великі культурні та спортивні заходи.

Нагадаємо, що в Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти. Повідомляється про шістьох загиблих.

Також нагадаємо, що станом на 9 березня кількість хворих у світі перевищила 108 тисяч.