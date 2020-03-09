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    Церемонія запалення олімпійського вогню Токіо-2020 пройде без глядачів

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    Глядачі не побачать олімпійського дива - Церемонія запалення олімпійського вогню Токіо-2020 пройде без глядачів
    Глядачі не побачать олімпійського дива

    Запланована на 12 березня церемонія запалення вогню Олімпіади-2020 у давній Олімпії пройде з порушенням традицій

    У церемоніє візьмуть участь тільки 100 акредитованих гостей з Міжнародного олімпійського комітету і оргкомітету Токіо-2020.

    Також закриють від глядачів урочисту репетицію 11 березня. Акредитація ЗМІ буде обмеженою.

    Грецький олімпійський комітет закликав мерів міст, в яких пройде естафета Олімпійського вогню, виконувати вказівки Міністерства охорони здоров'я Греції і Міжнародної організації здоров'я.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в Греції прийнято рішення у якості профілактиктики на два тижні заборонити відвідувати спортивні змагання вболівальникам, самі ж вони скасовані не будуть.

    Олімпіада має відбутись наприкінці літа, але чи відбудеться - достеменно невідомо - все залежить від ситуацією з епідемією коронавірусу.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Греція Олімпіада-2020 коронавірус
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