Церемонія запалення олімпійського вогню Токіо-2020 пройде без глядачів



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Глядачі не побачать олімпійського дива

Запланована на 12 березня церемонія запалення вогню Олімпіади-2020 у давній Олімпії пройде з порушенням традицій

У церемоніє візьмуть участь тільки 100 акредитованих гостей з Міжнародного олімпійського комітету і оргкомітету Токіо-2020.

Також закриють від глядачів урочисту репетицію 11 березня. Акредитація ЗМІ буде обмеженою.

Грецький олімпійський комітет закликав мерів міст, в яких пройде естафета Олімпійського вогню, виконувати вказівки Міністерства охорони здоров'я Греції і Міжнародної організації здоров'я.

Нагадаємо, на минулих вихідних в Греції прийнято рішення у якості профілактиктики на два тижні заборонити відвідувати спортивні змагання вболівальникам, самі ж вони скасовані не будуть.

Олімпіада має відбутись наприкінці літа, але чи відбудеться - достеменно невідомо - все залежить від ситуацією з епідемією коронавірусу.