Рада Європи спостерігатиме за виборами в Україні дистанційно



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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Парламентарі здійснюватимуть моніторинг за виборами дистанційно через пандемію коронавірусу

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи спостерігатиме за проведенням місцевих виборів в Україні 25 жовтня у дистанційному форматі. Про це повідомляється на сайті Ради Європи.

Зазначається, що Конгрес отримав запрошення спостерігати на виборах від Верховної Ради України.

«Натомість парламентарі здійснюватимуть моніторинг дистанційно за тимчасовою процедурою, ухваленою через пандемію коронавірусу. Йдеться про проведення декількох онлайн-брифінгів з учасниками виборчого процесу в Україні, зокрема із головою Центральної виборчої комісії Олегом Діденко», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.