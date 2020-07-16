Комітет Ради підтримав кандидатуру Шевченка на крісло глави Нацбанку
Володимир Зеленський вніс до ВР кандидатуру Кирила Шевченка на посаду глави Нацбанку
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді схвалив проєкт постанови №3857 «Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України».
Відповідне рішення члени комітету прийняли на своєму позачерговому засіданні 16 липня.
Як написав у Facebook перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, за проголосувало 22( більшість) колег. 1 проти, 5 утримались.
«Комітет прийняв рішення рекомендувати схвалити проєкт постанови №3857 «Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України», - йдеться у рішенні комітету, яке озвучив голова комітету Данило Гетманцев.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.
15 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.
У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.