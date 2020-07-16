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    Економіка та фінанси

    Комітет Ради підтримав кандидатуру Шевченка на крісло глави Нацбанку

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    Кирило&nbsp;<span>Шевченко обіймає посаду голови правління &laquo;Укргазбанку&raquo; з травня 2015 року</span> - Комітет Ради підтримав кандидатуру Шевченка на крісло глави Нацбанку
    Кирило Шевченко обіймає посаду голови правління «Укргазбанку» з травня 2015 року

    Володимир Зеленський вніс до ВР кандидатуру Кирила Шевченка на посаду глави Нацбанку

    Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді схвалив проєкт постанови №3857 «Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України».

    Відповідне рішення члени комітету прийняли на своєму позачерговому засіданні 16 липня.

    Як написав у Facebook перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, за проголосувало 22( більшість) колег. 1 проти, 5 утримались.

    «Комітет прийняв рішення рекомендувати схвалити проєкт постанови №3857 «Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України», - йдеться у рішенні комітету, яке озвучив голова комітету Данило Гетманцев.

    Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    15 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про призначення головою Національного банку України (НБУ) голови «Укргазбанку» Кирила Шевченка.

    У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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