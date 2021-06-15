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    Нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал

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    Нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал
    Фото: Укрінформ

    Вірастюк проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1

    Сьогодні Василь Вірастюк, який щойно став депутатом, заплямував свою репутацію, проголосувавши за просування антиукраїнського законопроєкту. Народний депутат Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив обурення такими діями.

    «Нині найсильніша людина світу Василь Вірастюк таки підняла найбрудніший в Україні мандат і відразу скористався ним на користь «руського міра» проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1», написав він.

    І справді, отримавши мандат, новоспечений депутат Василь Вірастюк почав свою роботу не найкращим чином.

    Додамо, що парламентарій Василь Вірастюк склав присягу народного депутата у Верховній Раді. Раніше Центральна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Вірастюка народним депутатом. Нардеп зачитував присягу під крики «Ганьба!».

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    Теги: закон Василь Вірастюк Владимир Вятрович
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    Нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал