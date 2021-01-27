Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для розслідування корупції в Укрзалізниці

Реформа Укрзалізниці не відбувається, економічні показники погіршуються, а ситуація з подоланням корупції не покращується, - вважають парламентарі

Автори законопроєкту стверджують, що у 2018-2019 роках було ухвалено ряд регламентних документів, які фактично віддали підприємство під керування іноземців

Верховна Рада 26 січня прийняла постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для перевірки та оцінки стану Укрзалізниці, а також розслідування фактів можливої бездіяльності або порушення законодавства органами управління компанії. За постанову проголосувало 283 народних депутата.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що у 2019 році Укрзалізниця показала найгірші результати виробничої діяльності у всіх її напрямках. Зазначається, що різке погіршення виробничої дисципліни, стану безпеки руху поїздів відбувалося з початку 2017 року по теперішній час.

Автори законопроєкту стверджують, що у 2018-2019 роках було ухвалено ряд регламентних документів, які фактично віддали підприємство під керування іноземців, тоді як держава втратила можливість безпосереднього управління.

«Моніторинг систем керування аналогічними підприємствами у найбільших залізницях Європи показує, що на всіх подібних підприємствах збережено контроль за державою. Штучно створена ситуація в АТ «Українська залізниця» є неприпустимою», ‒ вважають автори законопроєкту.

Зазначається, що реформа Укрзалізниці не відбувається, економічні показники погіршуються, а ситуація з подоланням корупції не покращується.

«Є підстави вважати, що бездіяльність на непрофесіоналізм керівництва органів управління АТ «Українська залізниця» з 2017 року до теперішнього часу призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників, що в свою чергу дає підстави вважати, що фінансові звіти є недостовірними, а підприємство має негативні фінансові показники та збитки цього стратегічного державного підприємства», ‒ підкреслюється у пояснювальній записці.

Зважаючи на це, Верховна Рада підтримала створення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки та оцінки стану компанії, розслідування бездіяльності та порушень законодавства України органами управління Укрзалізниці, яка призвела до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників.

Як повідомлялося, Укрзалізниця на відкритому аукціоні змогла суттєво підвищити вартість своїх вагонів.

Також нагадаємо, що міністр інфраструктури анонсував подорожчання залізничних квитків.

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