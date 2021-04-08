Рада після карантину збереться на два позачергові засідання: що розглянуть

У повістці дня – проєкт Зеленського про покарання за брехню у деклараціях

Наступного тижня Верховна Рада відновить пленарні засідання. Також парламентарі планують провести ще два позачергових засідання 13 і 15 квітня. Про це повідомила заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook, оприлюднивши перелік законопроєктів, які планують винести на розгляд.

Серед них – проєкт президента Володимира Зеленського (№4651) про покарання за брехню у деклараціях. У документі пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8,5-17 тисяч гривень), а також застосувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років.

За словами Кравчук, президент наполягає на тому, щоб за суттєву брехню у деклараціях на понад 2 тисячі прожиткових мінімумів (приблизно 4,5 мільйона гривень) передбачили покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років і права обіймати посади до трьох років (для високопосадовців).

Також на розгляд депутатів планують винести законопроєкти про конституційну процедуру (№4533) та про внесення змін щодо удосконалення процедур оборонного планування (№ 4210). Щодо останньому у документі йдеться про удосконалення процедур з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу.

Крім того, у Раді планують розглянути три проєкти, які стосуються «валютних позичальників».

Нагадаємо, у березні нардепи змінили календарний план і скасували всі пленарні засідання до кінця локдауну у Києві (9 квітня, саме такою була перша дата завершення посиленого карантину).

До слова, перший віцеспікер пропонує проводити засідання Ради онлайн. Про це Стефанчук заявив в інтерв’ю «Главкому».

Також він розповів, що деякі депутати перехворіли на Covid тричі.



