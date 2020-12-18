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    Рада планує призначити міністром у справах ветеранів генерала СБУ Лапутіну

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    <div class="alt">Юлія Лапутіна стала&nbsp;<span>другою жінкою-генералом в історії незалежної України</span></div> <div class="copy"></div> - Рада планує призначити міністром у справах ветеранів генерала СБУ Лапутіну
    Юлія Лапутіна стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України
    Фото з відкритих джерел

    Призначення Лапутіної стоїть другим у порядку денному засідання парламенту 18 грудня

    Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України планує розглянути понад 40 питань, з них одне кадрове, про призначення міністра у справах ветерані.

    Про це йдеться у порядку денному засідання парламента.

    Нардепи на пленарному засіданні у п’ятницю планують розглянути низку законопроєктів, зокрема законопроєкт поданий Володимиром Зеленським як невідкладний щодо діяльності Верховного суду.

    Так, мова йде про проєкт закону № 3711 про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування, який Рада розгляне у повторному першому читанні.

    Як писав Главком, на пост міністра у справах ветеранів претендує Юлія Лапутіна.

    До відома, Юлія Анатоліївна Лапутіна народилася у 1967 у Києві. Має педагогічну та психологічну освіту.

    Українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, генерал-майор Служби безпеки України (2020), заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ (з 2014).

    Лапутіна стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

    Як відомо, 16 грудня Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів БесарабаУ профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.

     Читайте також: Кадровий ярмарок у парламенті. Як «продали» Вітренка і «купили» Шкарлета

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    Теги: Верховна Рада СБУ міністр ветеран
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