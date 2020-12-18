Рада планує призначити міністром у справах ветеранів генерала СБУ Лапутіну

Призначення Лапутіної стоїть другим у порядку денному засідання парламенту 18 грудня

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України планує розглянути понад 40 питань, з них одне кадрове, про призначення міністра у справах ветерані.

Про це йдеться у порядку денному засідання парламента.

Нардепи на пленарному засіданні у п’ятницю планують розглянути низку законопроєктів, зокрема законопроєкт поданий Володимиром Зеленським як невідкладний щодо діяльності Верховного суду.

Так, мова йде про проєкт закону № 3711 про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування, який Рада розгляне у повторному першому читанні.

Як писав Главком, на пост міністра у справах ветеранів претендує Юлія Лапутіна.

До відома, Юлія Анатоліївна Лапутіна народилася у 1967 у Києві. Має педагогічну та психологічну освіту.

Українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, генерал-майор Служби безпеки України (2020), заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ (з 2014).

Лапутіна стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Як відомо, 16 грудня Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів Бесараба. У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.

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