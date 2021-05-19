Рада планує створити слідчу комісію щодо «вагнерівців»

Сьогодні нардепи не розглядатимуть призначення нових міністрів

Верховна Рада у середу збереться на пленарне засідання. Парламентарі планують сьогодні утворити Тимчасову слідчу комісію з розслідування справи «вагнерівців». Рада також розгляне проєкти постанови про скасування передачі землі громадам і дозволу депутатам балотуватися до Конституційного суду без складання мандата.

Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

На початку засідання депутати завершать обговорення 12-ти проєктів постанов «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост». Відхилення проєктів дозволить голові парламенту підписати закон щодо розвитку інституту старост і передати його на підпис президенту.

Також нардепи мають розглянути проєкти постанов «Про скасування рішення Верховної Ради України від 28.04.2021 р. про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проєкту закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Усього таких постанов внесено 12.

У першому читанні парламентарії планують голосувати за проєкт закону №4546 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків».

Також до розгляду заплановано проєкт закону №2713 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор» та альтернативні до нього.

Депутати мають намір розглянути проєкти постанов №4105 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера» та заподіяння шкоди національним інтересам України», а також №5243 про утворення ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні проєкту закону №4284 «Про дерадянізацію законодавства України».

Як відомо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

Також на засіданні у вівторок Верховна Рада також відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

Як відомо, Разумков 20 травня скликає позачергове засідання Ради.