Рада призначила віцепрем’єра з питань промисловості



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За призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром проголосували 250 нардепів

Олег Уруський очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України».

Проєкт постанови №3842 підтримали 250 народних депутатів.

«Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України», – йдеться в документі.

Як повідомлялося, 14 липня прем’єр Денис Шмигаль повторно вніс до Верховної Ради подання про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Голосування за нову посаду в уряді планується у п’ятницю, 17 липня.

13 липня із Верховної Ради відкликали проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Це сталося через три дні після його внесення.

Як писали ЗМІ з посиланням на слова депутатів від «Слуги народу», що причина такого рішення в тому, що фракція не погоджувала кандидатуру Уруського. Хоча в поданні проєкту простанови про призначення Уруського, яке вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначено, що воно зроблене за пропозицією президентської фракції.

ЗМІ також повідомляли, що станом на 14 липня до Міністерства фінансів України не надходили пропозиції щодо витрат з державного бюджету на створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді, що віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни. Саме до такого рішення схиляється глава держави.