«Нас намагаються вибити з Золотого». Ветерани ООС-АТО зробили термінову заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Спершу з главою держави був «конструктивний діалог», але потім розмова «щось не задалась» – добровольці

Президент Володимир Зеленський після ранкової дискусії з тими, хто прибув на захист міста Золотого (Луганська область) у випадку відступу ЗСУ, розпорядився подбати про те, щоб вони надалі не перебували у цьому населеному пункті.

Про це з посиланням на власні дані заявили з місця подій добровольці, серед яких є ветерани війни з Росією, йдеться на сторінці ініціативи Останній блокпост. Ні капітуляції у Telegram.

«Після хамської̈ розмови з нами вранці і поширеного відео у соцмережах Зеленський віддав особистий̆ наказ викинути нас із Золотого», – зазначають вони.

За словами добровольців, спершу у них з главою держави був «конструктивний діалог», але потім розмова «щось не задалась».

«Хочемо нагадати, що ми – ті ветерани, які звільнили Маріуполь, Мар’янку та з десяток українських міст. Ми втратили побратимів, але не здали ворогу ані клаптика української землі. Ми прикривали Ваші спини, поки Ви сиділи в тилу. Зараз Ви нас змушуєте до капітуляції̈, але ми на це не підемо... І ми залишимось тут до останнього, чого б нам це не вартувало. Ми тут на законних підставах. Це наш конституційний обов’язок – захищати Україну та її громадян», – підсумували учасники акції.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів.

Нагадаємо, президент Зеленський в Золотому спілкувався з «нелегалами».