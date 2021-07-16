Рада сьогодні заслухає Шмигаля та розгляне призначення Монастирського

Денис Монастирський може вже сьогодні стати міністром внутрішніх справ

Голосування щодо призначення Монастирського заплановане в парламенті на 16 липня після 11:30

Народні депутати України сьогодні проводять останнє засідання перед початком канікул. На ньому вони розглянуть призначення Дениса Монастирського новим головою Міністерства внутрішніх справ. Розпочнеться засідання годиною запитань до уряду, де нардепи заслухають доповідь прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля щодо діяльності Кабінету міністрів упродовж першої половини 2021 року. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Оприлюднено порядок денний засідання Верховної Ради на 16 липня

Рада також розгляне сьогодні такі законопроєкти:

про усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні (3360-1),

про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),

про розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (4361),

про правила відбування адміністративного арешту (3047а),

про застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (4323).

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву на звільнення 13 липня. Однак у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.