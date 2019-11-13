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    Рада продовжила засідання до 15:00 із заблокованою президією

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    У президії стоять депутати &laquo;Батьківщини&raquo;, а трибуну оточило депутати з фракції &laquo;Опозиційна платформа - За життя&raquo; - Рада продовжила засідання до 15:00 із заблокованою президією
    У президії стоять депутати «Батьківщини», а трибуну оточило депутати з фракції «Опозиційна платформа - За життя»
    Фото: facebook.com / Yan Dobronosov

    Депутати від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у Верховній Раді заблокували президію парламенту

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков знову почав роботу парламенту після перерви, хоч у президії стоять депутати «Батьківщини», а трибуну оточило депутати з фракції «Опозиційна платформа - За життя».

    Як повідомив кореспондент «Главкома», Разумков продовжив роботу Ради до 15:00. За це проголосували 234 депутати при мінімально необхідних 226.

    Відповідну пропозицію було внесено головою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

    Після цього для подання законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі на трибуну парламенту було запрошено міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова.

    Депутати від фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у Верховній Раді заблокували президію парламенту. «Юлія Володимирівна, я б хотів до вас звернутися, щоб депутати від «Батьківщини» звільнили президію», - попросив голова парламенту.

    Раніше було оголошено перерву на 30 хвилин на прохання фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і депутатської групи «За майбутнє» і Разумков попросив голів і співголів фракцій зібратися для наради.

    Нарада тривало близько півтори години, після чого представники «Батьківщини» заблокували представників фракції «Слуга народу», які групою з 10-15 осіб стояли біля виходу з президії.

    Як повідомлялось, Рада на пленарному засіданні у середу розгляне законопроєкт №2178 про запуск ринку землі у першому читанні.

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    земля Дмитро Разумков
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