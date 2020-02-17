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    Рада розгляне звіт уряду на цьому тижні

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    Олексій Гончарук має виступити із звітом уряду в п'ятницю, 21 лютого&nbsp; - Рада розгляне звіт уряду на цьому тижні
    Олексій Гончарук має виступити із звітом уряду в п'ятницю, 21 лютого 

    Звіт Кабміну вже надійшов до парламенту

    Профільний комітет Верховної Ради розгляне звіт Кабінету міністрів у середу, 19 лютого. Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

    За його словами, звіт Кабміну вже надійшов до парламенту.

    «Дійшов, якщо я не помиляюсь, він вже має бути на сайті. Оскільки по процедурі комітети будуть його розглядати. Я б пропонував, щоб це відбулось у середу. Оскільки постанови як такої не може бути, в нас є програма уряду затверджена. Проголосувати за позитивний або негативний ми не можемо. Пропозиція, щоб в п'ятницю ми могли заслухати уряд замість години запитань до уряду», - зазначив спікер Ради.

    Відтак, у п’ятницю у Раді буде виступ прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Крім того, Разумков запропонував заслухати міністра охорони здоров’я України Зоряну Скалецьку щодо ситуації з коронавірусом.

    До слова, раніше глава уряду Олексій Гончарук пообіцяв, що українці в лютому отримають «найнижчу платіжку за всю зиму».

    Тим не менш, слід зазначити, що боржників за комуналку чекають великі неприємності.

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