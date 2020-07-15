Рада скасувала свої вечірні засідання



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Депутати вирішили оптимізувати роботу парламенту

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт закону № 3608 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань».

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Так, Рада скасувала свої вечірні засідання, затвердивши відповідні зміни до регламенту.

За це проголосували 324 депутати.

Мета внесення змін до регламенту – оптимізація роботи парламенту.

Згідно з цими змінами засідання Ради будуть відбуватись у вівторок-четвер з 10 до 15 години, а у п’ятницю – з 10 до 16 години.

Нагадаємо, що раніше у вівторок та четвер ранкове засідання мало відбуватись з 10 до 14 години, вечірнє – з 16 до 18 години. В середу та п’ятницю – з 10 до 14 години.

Як повідомлялося, сьогодні Рада також планує розглянути проекти постанов «Про утворення та ліквідацію районів» № 3650, «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» № 3809.

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