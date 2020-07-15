Сьогодні Рада призначить місцеві вибори і «пошматує» Україну трансляція



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Оголошено порядок денний засідання Ради 15 липня

У середу, 15 липня, відбудеться чергове пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Згідно з порядком денним Верховна Рада планує розглянути проекти постанов:

«Про утворення та ліквідацію районів» № 3650,

«Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» № 3809.

Також планується розглянути у першому читанні ряд проектів законодавчих актів, що стосуються діяльності Верховної Ради і народних депутатів, серед яких:

проект Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України», № 3642;

проект Закону «Про внесення змін до статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», № 3644;

проект Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань», № 3608;

проект Постанови «Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання», № 3798,

проект Закону «Про медіацію», №3504 і альтернативний до нього №3504-1.

Згідно з порядком денним, у другому читанні планується розглянути ряд проектів законів, які стосуються оборони та розвідки:

«Про оборонні закупівлі», № 2398-д;

«Про розвідку» № 2412-д,

«Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.

У планах Верховної Ради розгляд чотирьох законопроектів, що стосуються захисту прав дітей: щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження; щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі; щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги і щодо спрощення процедури розгляду судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей.

Планується розглянути ряд проектів постанов, серед яких «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі», № 3736.

У цей день також планується прийняти рішення щодо законопроектів «Про основні засади молодіжної політики» і «Про публічні електронні реєстри».

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