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    Рада сьогодні розгляне проект державного бюджету-2019

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    Рада сьогодні розгляне проект державного бюджету-2019

    Засідання парламенту розпочнеться з години запитань до уряду

    Кабінет міністрів у п'ятницю, 21 вересня, планує представити у Верховній Раді проект закону про Державний бюджет на 2019 рік.

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    Про це йдеться в порядку денному сесії, опублікованому на сайті парламенту. 

    Ранкове пленарне засідання у п'ятницю традиційно розпочнеться з години запитань до уряду, під час якої має відбутися представлення проекту закону №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

    Після цього, згідно з порядком денним, передбачено розгляд законопроекту №4186 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді».

    Депутати також планують ухвалити проект постанови №5576 «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

     

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