Рада у середу продовжить розгляд поправок до «мовного» законопроекту



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Верховна Рада о 10 годині розпочне свою роботу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

О 15:00 в парламенті відбудеться засідання комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Верховна Рада у середу планує продовжити розгляд законопроекту 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті парламенту.

Напередодні народні депутати розглянули 120 поправок із 2082-х.

У першому читанні Рада ухвалила документ від 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював понад дві тисячі поправок, які надійшли від народних депутатів. Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови.

У друге читання проекту закону парламентарії увійшли 28 лютого. Голова комітету ВР з питань культури і духовності Микола Княжицький презентував законопроект, наголосивши на його основних положеннях. При цьому Голова ВР Андрій Парубій прогнозував, що розгляд поправок може тривати близько тижня.

Традиційно в середу депутати працюватимуть у сесійній залі лише протягом ранкового пленарного засідання, що триватиме до 14:00. На решту дня запланована робота парламентаріїв у комітетах, фракціях і групах. Зокрема о 15:00 має відбутися засідання комітету з питань запобігання і протидії корупції, який планує ухвалити рішення щодо оприлюднених у журналістському розслідуванні програми «Наші гроші» фактів корупції у сфері діяльності Державного концерну «Укроборонпром». Попередньо народні депутати Борислав Береза та Антон Геращенко повідомляли, що на засідання антикорупційного комітету запрошені директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Питання корупції в оборонній галузі також винесено на розгляд комітету з питань національної безпеки і оборони та тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави. Проведення обох засідань також заплановано на 15:00 у середу.

Окрім того, о 15:00 відбудеться засідання комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, на порядку денного якого - пакет законопроектів щодо невідворотності покарання за незаконне збагачення. На сьогодні у Верховній Раді зареєстровано шість відповідних законопроектів, основний із яких під реєстраційним номером 10110 зареєстрував у парламенті Президент України та визначив його як невідкладний. За цей блок питань депутати планують узятися після ухвалення закону про мову.