Парубій відключив мікрофон опоблоківцю, який відмовився виступати українською



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Андрій Парубій кілька разів просив Німченка говорити державною мовою

Опоблоківець вимагав скасувати норму про відповідальність за публічне приниження і зневажання державної мови

Голова Верховної Ради Андрій Парубій попросив відключити мікрофон народному депутату, члену фракції Опозиційний блок Василю Німченку після того, як той проігнорував прохання не провокувати конфлікт і продовжити виступ українською мовою.

Це відбулося під час розгляду поправок до законопроекту №5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», - повідомляє кореспондент «Укрінформу».

«Я звертаюся до вас з проханням державною мовою говорити. Ви нею добре, прекрасно володієте. Будь ласка, не робіть непотрібних конфліктів тоді, коли ми працюємо системно і злагоджено. Будь ласка, державною мовою», - сказав Андрій Парубій.

Після прохання Василь Німченко продовжив виступати російською мовою. Депутат повинен був оголосити свою поправку до мовного законопроекту. Проте спікер не дав йому можливості продовжити виступ недержавною мовою.

«Я прошу виключити мікрофон, на жаль, є рішення Конституційного Суду, що чітко роз'яснює, і мені буде прикро і шкода, що ви просто зриваєте засідання некоректною поведінкою. Кожен народний депутат має право слова в цій залі. Кожен народний депутат має право висловити свою позицію, і я як голова Верховної Ради України був увесь час і є гарантом цього», - сказав Парубій.

Спікер додав, що слово забезпечується кожному народному депутату, якщо він виступає в залі парламенту державною мовою.

«На жаль, зараз я не маю можливості вам дати продовжити. І я дуже прошу ще раз, з повагою до вас, говорити державною мовою в залі Верховної Ради України», - наголосив Парубій.

Після цього Василь Німченко оголошував свої поправки українською мовою. Зокрема, він вимагав скасувати норму про відповідальність за публічне приниження і зневажання державної мови.