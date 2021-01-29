Рада планує ухвалити закон про екстрену реєстрацію вакцин

Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca

Верховна Рада почне сьогоднішнє засідання з години запитань до уряду та заслухає звіт Кабміну про реалізацію закону про соціальні послуги». Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Напередодні, 28 січня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про лікарські засоби», який спрощує реєстрацію та використання вакцин від Covid-19 в Україні. Сьогодні парламентарі планують у другому читанні ухвалити цей законопроєкт з деякими правками.

Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.





Також депутати збираються включити до порядку денного та прийняти рішення щодо законопроєкту №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

У першому читанні народні депутати розглянуть проєкт закону №3009а «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури».

Крім того, за основу парламент розгляне проєкт №4229 «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів».