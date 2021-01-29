Рада планує ухвалити закон про екстрену реєстрацію вакцин
Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca
Верховна Рада почне сьогоднішнє засідання з години запитань до уряду та заслухає звіт Кабміну про реалізацію закону про соціальні послуги». Про це йдеться у порядку денному парламенту.
Напередодні, 28 січня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про лікарські засоби», який спрощує реєстрацію та використання вакцин від Covid-19 в Україні. Сьогодні парламентарі планують у другому читанні ухвалити цей законопроєкт з деякими правками.
Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Також депутати збираються включити до порядку денного та прийняти рішення щодо законопроєкту №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».
У першому читанні народні депутати розглянуть проєкт закону №3009а «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури».
Крім того, за основу парламент розгляне проєкт №4229 «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів».
До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу.
Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року. Аа Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцина від AstraZeneca стала третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації від коронавірусу. До цього в ЄС дозволили використання вакцин німецької фірми BioNTech та американської Pfizer, а також препарату концерну Moderna зі США.
Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань. Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми. Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.
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