Рада вирішила заслухати звіт голови Антимонопольного комітету Терентьєва. Названо дату
Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв звітуватиме у Раді 14 листопада
Тема доповіді: виконання повноважень комітету з дотримання законодавства про захист економічної конкуренції. За результатами його розгляду Рада дасть оцінку діяльності Терентьєва
Верховна Рада вирішила заслухати звіт голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва 14 листопада.
За прийняття проєкту постанови №2306 проголосували 328 депутатів за мінімально необхідних 226.
Тема доповіді: виконання повноважень комітету з дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.
За результатами його розгляду Рада дасть оцінку діяльності Терентьєва.
Зазначимо, 31 жовтня Антимонопольний комітет дозволив бізнесменові Сергію Тігіпку придбати більше 50% ТОВ «Арена-Сіті» і ТОВ «КАН».